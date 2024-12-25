مدينة خاركيف الأوكرانية تتعرض لهجوم صاروخي كبير

العالم-روسيا

و كتب عمدة المدينة إيغور تيريخوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "سماع أصوات انفجارات في خاركوف".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الاربعاء، دوّت انفجارات في دنيبروبيتروفسك وكريفوي روج وكريمنشوج، وكذلك في مدينة بورشتين بمنطقة إيفانو فرانكيفسك، حيث تقع محطة الطاقة الحرارية.

وفي كييف، سُمع دوي انفجارات حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي، كما تم الإبلاغ عن انفجارات في أجزاء من مقاطعة زابوروجيه، التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت شركة الطاقة الحرارية في مدينة إيفانو فرانكيفسك على منصة "تلغرام": "تعرضت محطات الطاقة الحرارية التابعة للوقود والطاقة لهجوم. ونتيجة للهجوم الضخم، تعرضت معدات محطة الطاقة الحرارية لأضرار بالغة".

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وذكرت قناة "إسبريسو" التلفزيونية الأوكرانية، أن التيار الكهربائي انقطع في مدينة إيفانو فرانكيفسك غربي أوكرانيا، بعد انفجارات في بورشتين، حيث تقع محطة الطاقة الحرارية.

وقال منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتينك": "دنيبروبيتروفسك، استهداف في زيلينودولسك... تم استهداف محطة كهروحرارية، اندلع حريق قوي. تم فصل الكهرباء قبل ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تم إعلان حالة تأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا. وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في خاركوف وكريمينتشوغ ودنيبروبيتروفسك.