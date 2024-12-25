قطر: نفتخر بعلاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية‎

العالم - ايران

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية القطرية (قنا) فجر الأربعاء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية "ماجد بن محمد الأنصاري" قال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "إن العلاقات بين قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على أسس ثابتة ومبدئية، وهناك تعاون مشترك بين الجانبين في بعض المشاريع الغازية بالمنطقة".

وأضاف: "لدينا تشاورات مستمرة حول أحداث المنطقة، ونفتخر بالعلاقات التي تجمعنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وفي جانب آخر من مؤتمره الصحفي قال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن "المفاوضات ما زالت جارية في الدوحة على المستوى الفني والتقني".

وأضاف الأنصاري: "مسارات وسياقات أخرى تجري في القاهرة، والتنسيق مستمر مع مصر في هذا الإطار"، مشدداً على أنه "لا يمكن لأحد التنبؤ بوقت زمني محدد للوصول إلى اتفاق هناك".وشدد المتحدث القطري على أن الأوضاع في قطاع غزة لم تتحسن على الإطلاق، كما أن الأزمة الإنسانية تزداد سوءاً.

وقال: "نكرر دعوتنا لجميع الأطراف للتعامل مع الوساطة القطرية المصرية الأمريكية بجدية كاملة، ودون أي إجراءات قد تعطل نجاح هذه المفاوضات".