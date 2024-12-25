تدافع إسرائيلي نحو الملاجئ يفضح هشاشة الأمن الإسرائيلي

العالم _ اليمن

صافرات الانذار في المدن المحتلة والمستوطنات الاسرائيلية، باتت موسيقى الرعب والموت التي تعزفها صواريخ اليمن يوميا للمستوطنين. سلطات الاحتلال اعلنت عن اصابة 9 إسرائيليين فجر اليوم، نتيجة التدافع خلال هروبهم نحو الملاجئ، إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

عملية عسكرية يمنية جديدة، طالت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2، محققةً أهدافها بنجاح.

جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي للكيان، وأن تفعيل الإنذارات وسط الكيان جاء خشية سقوط شظايا اعتراضية.

هيئة البث الإسرائيلية، تحدثت عن خطط بدأ في بلورتها جيش الاحتلال لشن هجوم رابع على اليمن، تزامنا مع دراسة المستوى السياسي لشن مثل هذا الهجوم على أهداف لحركة أنصار الله في اليمن. هجوم ربما تحاول تل أبيب من خلاله التستر على التصدع الذي لحق بردعها؛ وفشل دفاعاتها في التصدي للصاروخ اليمني أمس؛ والذي أدى إلى خسائر كبيرة، نتيجة تأخر انطلاق صفارات الإنذار.

المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال إن أسباب التأخر لا يمكن التفصيل بها، كما تقرر تعديل مناطق التحذير بعد سقوط شظايا اعتراضية في مناطق مختلفة. وأن الجهات المسؤولة تعلمت الدرس، إلا أن الاعلام العبري كشف غير ذلك في الصاروخ الاخير، ولا سيما بعد حديثه عن سقوط شظايا اعتراضية بمنزل في بئر يعقوب وسط الكيان.

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