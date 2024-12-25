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أنصار الله تتوعد بضرب أهداف حيوية في 'اسرائيل'

الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

توعد عضو المکتب السياسي لحرکة أنصار الله، عبدالله النعمي تطبيق قاعدة العين بالعين في الرد علی أي عدوان اسرائيلي محتمل علی اليمن واستهداف مواقع استراتيجية في "اسرائيل".

العالم - خاص بالعالم

وقال النعمي ان "اسرائيل"، منخرطة في مواجهة مع اليمن منذ عام ونصف، واذا کانت تعلم بأنها تستطيع ان تشن حرباً کبری علی اليمن، لفعلته منذ اليوم الاول.

ووجه عضو المکتب السياسي لحرکة انصار الله نداءاً لکيان الاحتلال الاسرائيلي عبر قناة العالم قائلاً: لاتنسوا ان لدينا أهداف حيوية داخل الکيان الصهيوني منها اقتصادية ومنها نفطية ومنها تجارية ومنها عسکرية.

وأضاف ان القوات المسلحة اليمنية لاتزال ملتزمة باستهداف القواعد العسکرية الاسرائيلية ولم تصعد من عملياتها حتی الان لتستهدف عصب الاقتصاد الاسرائيلي.

وشدد علی ان اليمن علی استعداد لاستهداف أي مواقع تجارية، اقتصادية، مدنية او منشآت صناعية اذا أرتکب الاحتلال عدواناً علی هذه المنشآت اليمنية.

وأشار النعمي الی هجوم صاروخي شنه اليمن قبل 3 أشهر علی مقربة من المفاعل النووية الاسرائيلية (ديمونا) مؤکداً ان رسالة هذا الصاروخ کانت رساله تحذيرية لکيان الاحتلال.

وأوضح ان الاهداف الاستراتيجية التي يمکن لليمن استهدافها في "اسرائيل" أکثر من الاهداف التي يملکها کيان الاحتلال ضد اليمن، وصنعاء علی اهبة الاستعداد لاستهداف هذه المواقع والاهداف وتنفيذ قاعدة القصف بالقصف والعين بالعين.

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