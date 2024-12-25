انطلاق المعرض الدولي الـ25 للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطهران

العالم _ مراسلون

في قلب التقدم والتطور، ينبض شباب إيران بروح من الإبداع والطموح، ليقودوا البلاد نحو مستقبل تقني مشرق وفي هذا السياق انطلقت فعاليات المعرض الدولي الـ25 للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي في العاصمة الإيرانية طهران ، المعروف بـ'تليكوم' تحت شعار 'اتصالات مستدامة في عصر الذكاء الاصطناعي'، بمشاركة 148 شركة محلية ودولية مستقلة، إضافة إلى 50 شركة ضمن أجنحة مخصصة لحدائق العلوم والتكنولوجيا، ومركز الابتكارات.

وقال مديرعام شركة الاتصالات للالياف الضوئية ويرا، رضا فرامرزين لقناة العالم: "شركة 'ويرا الاتصالات الضوئية' هي شركة متخصصة في تصنيع وتوريد معدات الألياف الضوئية في مجال الاتصالات وصناعة الكابلات الكهربائية وبالإضافة إلى التصنيع، تشارك الشركة أيضًا في تنفيذ المشاريع وتشغيلها.

وقالت مديرة مبيعات اجهزة تقنية لشركة صينية، ورا جنك، في حديث لقناة العالم: "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها إيران، وقد تمكنت من إقامة علاقات جيدة جدًا مع الناس والشركات. بالطبع، هناك تاريخ عريق بين إيران والصين، واليوم يمكننا أن نحظى بسوق جيد جدا في إيران، وفي المستقبل يمكننا تعزيز التعاون بشكل أفضل في مجال التكنولوجيا."

شهد المعرض هذا العام ارتفاعا في نسبة المشاركة بلغت 10 بالمئة مقارنة بالعام الماضي .وتم خلاله الكشف عن 30 منتجاً جديداً في مجالات متعددة، شملت إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.

كما تضمن المعرض تنظيم 8 اجتماعات نقاشية متخصصة، ركزت على استعراض أحدث تقنيات التكنولوجيا وتعزيز التعاون بين الشركات والجهات الحكومية.

وقال المدير العام لشركة 'فا وا جم'، أحمد قنبري، لقناة العالم:"شركتنا تمتلك خبرة تمتد إلى 30 عامًا في مجال الاتصالات والعصر الرقمي. و تُركز الشركة على انتاج الهوائيات اللاسلكية المستخدمة في نقل بيانات الاتصالات، كما تركز أنشطتها بشكل أساسي على الشبكات، الأمنيـة، وتكنولوجيا المعلومات.

يركز المعرض هذا العام على تعزيز تصدير المنتجات التقنية، وجذب المزيد من الشركات للانخراط في السوق العالمية، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة في مجال الاقتصاد الرقمي، وتعزيز حضور شركات الذكاء الاصطناعي.

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