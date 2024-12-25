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مراسل العالم:

الاحتلال يستهدف المسؤولين عن تأمين المساعدات الانسانية

الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتواصل المعاناة الإنسانية بشكل مأساوي. ونقل مراسل قناة العالم الإخبارية، محمد أبو عبيد، تفاصيل الوضع الراهن من منطقة مواصي رفح، حيث يواجه النازحون خطر القصف المباشر أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.

العالم _ مراسلون

وجال مراسل قناة العالم الإخبارية، محمد أبو عبيد، في منطقة مواصي رفح، حيث تتواجد الآليات الإسرائيلية وقوات الاحتلال على بعد مئات الأمتار من هذه المنطقة الذي تُعتبر نقطة مرور حيوية لشاحنات المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين والمواطنين في قطاع غزة.

وأفاد مراسل قناة العالم إن هذا المكان يواجه خطرًا متزايدًا، إذ تتعرض مجموعات تأمين المساعدات لاستهداف مباشر من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، التي تستهدفهم بشكل ممنهج لتسهيل سرقة هذه المساعدات الإنسانية.

وهذا الوضع يؤدي إلى تفاقم أزمة المجاعة والفوضى داخل القطاع، مع ارتفاع فاحش في أسعار البضائع.

وفي حديثها لقناة العالم، عبرت إحدى النازحات في مواصي مدينة رفح عن معاناتهم قائلة: "الشاحنات تدخل إلى هذا الشارع كل يوم لتقديم المساعدات، لكن عند تأمين الشاحنات، يقوم اليهود بقصف الشباب، مما يؤدي إلى استشهادهم وسرقة الشاحنات من قبل عصابات الاحتلال."

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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