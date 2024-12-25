النسخة الـ31 من معرض الطباعة والتغليف في طهران

العالم _ مراسلون

هي النسخة الـ31 من المعرض الدولي للطباعة والتغليف والآلات ذات الصلة في طهران الذي يستضيف مجموعة متنوعة من الشركات المحلية والدولية التي تعمل في هذا القطاع.

المعرض يغطي سلسلة الإنتاج الكاملة لآلات التعبئة والتجهيز ويحاول جذب عدد کبير من الزوار والزبائن وتوفير منصة مناسبة للمشاركين لعرض احدث الإنتاجات المحلية جنبا إلى جنب مع المنافسين الدوليين، مع التركيز على الانتاج المحلي .

وقال أحمد آل طه، مدير عام شركة إيرانية، لقناة العالم: "معرض الطباعة والتغليف بفروعه المختلفة يشهد تطورا ملحوظا عن الأعوام السابقة بتنوع المحاصيل والمنتجات التي تؤمن السوق الداخلي الى جانب تصدير الفائض من المحاصيل وهو ما نسعى له جميعنا."

شركات آلات الطباعة الحديثة ومقدمو خدمات التغليف ومصنعو مواد الطباعة والتغليف، محليين واجانب، شاركوا في المعرض الذي يهدف إلى تزويد المشاركين بفرصة لاستعراض أحدث المنتجات والتقنيات المستخدمة في مجال الطباعة والتغليف وتشجيع الشراكات والتعاون بين الشركات المحلية والدولية وتقديم ورش عمل وندوات تعزز من معايير الإنتاج والجودة في القطاعات المتعلقة.

وقال محمد فياض دستجردي، ممثل شركة غرين فيلد البريطانية، لقناة العالم: "معرض إيران يمتاز بخصائص عديدة وتعرض فيه الشركات الايرانية أحدث منتجاتها ونأمل بتطوير هذا المعرض. وشاركنا في الكثير من المعارض العالمية وفي هذا المعرض نتعرف على المنتجات الايرانية ونعرض منتجاتنا ونتعامل مع بغضنا البعض "

هذا ويرمي المعرض إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها توسيع شبكة العلاقات وتعزيز الاتصالات بين الشركات والجهات المعنية وزيادة الاستثمارات من خلال توقيع اتفاقيات التعاون التجاري بين الشركات المستعرضة والمستثمرين المحليين والأجانب وزيادة الوعي بأهمية الابتكار في قطاع الطباعة والتغليف وتعزيز المشاركة الدولية إلى جانب تقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الشركات المحلية على المشاركة في المعارض الدولية لاحقا.

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