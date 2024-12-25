حماس تشيد بهذا الإجراء للطائفة المسيحية في فلسطين

العالم _ فلسطين

وقالت الحركة في بيان هنأت به المسيحيين بعيد الميلاد: "نثمن عالياً موقفهم الأصيل بقصر احتفالاتهم على الشعائر الدينية في ظل حرب الإبادة الصهيونية المتواصلة ضد شعبنا بمسلميه ومسيحييه، وفي كافة مناطق أرضنا الفلسطينية خصوصاً في قطاع غزة".

وتابعت: "نشيد بالمواقف الوطنية الراسخة لأهلنا المسيحيين الفلسطينيين، ورفضهم للاحتلال ولإجراءاته بحقّ شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وما يمارسه من تنكيل وتضييق ضد أبناء شعبنا وانتهاك لحقّهم في حرية العبادة، ومنعٍ من الوصول إلى أماكنهم المقدسة ومساجدهم وكنائسهم واحتفالهم بمناسباتهم الدينية".

وأشارت إلى أن مواقف الطائفة المسيحية تؤكد "على وحدة المجتمع الفلسطيني، والتضامن الشامل بين كافة مكوناته في وجه الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الصهيوني لتصفية قضيتنا وطمس هويتنا"، وفق ما جاء في البيان.

وللعام الثاني على التوالي، أحيت مدينة بيت لحم عيد الميلاد دون مظاهر احتفالية معتادة، حزنا وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية متواصلة منذ نحو 15 شهرا.

كذلك أدى مسيحيو غزة قداس منتصف الليل (الثلاثاء/ الأربعاء) في كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية بمجمع دير اللاتين وسط مدينة غزة، ضمن الطقوس الدينية لعيد الميلاد، وسط أجواء من الحزن ودون مظاهر احتفالية.

وعلى مدى عقود تناقصت أعداد المسيحيين في غزة بفعل الهجرة، وقبل الإبادة الجماعية كان عددهم لا يزيد على 2000 شخص، حسب مؤسسات مسيحية.

ويتبع نحو 70 بالمئة من مسيحيي قطاع غزة طائفة الروم الأرثوذكس، بينما يتبع البقية طائفة اللاتين الكاثوليك.

ولم يسلم مسيحيو غزة من العدوان الإسرائيلي المدمر والغارات العنيفة والمكثفة، فقد تعرضت كنيسة "دير اللاتين" لعدة استهدافات خلال حرب الإبادة.

وخلال الإبادة الإسرائيلية بالقطاع تضررت 3 كنائس بشكل كبير، كذلك استهدف جيش الإحتلال المركز الثقافي الأرثوذكسي في حي الرمال الجنوبي غرب مدينة غزة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.