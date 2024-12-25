شاهد.. اليمنيون يوجهون رسائل نارية للامريكي والإسرائيلي

العالم - خاص العالم

خرج أبناء محافظة الحديدة في وقفة احتجاجية حاشدة، شاركت فيها مختلف شرائح المجتمع، للتنديد بالجرائم الصهيونية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تدين الانتهاكات الإجرامية الصهيونية، مرددين شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة.

العديد من الكلمات ألقيت في هذه الوقفة الاحتجاجية من قبل السلطة المحلية والشخصيات الإجتماعية والعلمائية، دعوا فيها أحرار الأمة إلى الوقوف بشكل عاجل وحازم، أمام الانتهاكات والجرائم الصهيونية بحق المدنيين في غزة، وأكدوا على دعم اليمن وتضامنه الكامل مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ووجه المشاركون في التظاهرة رسالة للاميركي والصهيوني أنه مهما ضربتم وحشدتم واستكبرتم فلن يزيد الشعب اليمني إلا وعياً وايماناً وثباتاً، مؤكدين على تمسكهم بالقضية الفلسطينية، مضيفين أن الشعب اليمني يقف صفا واحدا في وجه الظلم والطغيان في مواجهة العدوان (الصهيو-اميركي) حتى النصر".

وتحولت الوقفة الاحتجاجية الغاضبة الى مسيرة غاضبة ومنددة بالهجمات الصهيونية على اليمن ولبنان وسوريا وفلسطين، وطالبت كل احرار اليمن للوقوف صفا واحدا في وجه هذه الانتهاكات ودعم القوات المسلحة بالمال والرجال.