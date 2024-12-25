على ماذا يتوقف إستئناف عمل السفارة الإيرانية في سوريا؟

العالم-ايران

وقالت مهاجراني في تعقيب على ما قالته يوم امس في مؤتمرها الصحفي الاسبوعي ردا على سؤال بشان التطورات الاخيرة في سوريا والعلاقات بين البلدين، قالت ان ايران ستتخذ القرار في ضوء اداء وسياسات التيارات الحاكمة في سوريا، مضيفة: كما تعلمون فان الوضع في سوريا في الوقت الحاضر غير واضح.

واضافت المتحدثة باسم الحكومة وهي تتحدث الى مراسل ارنا انه من غير الواضح باي شكل ولاي هدف وباي مبرر، غيرت بعض الدول توجهاتها فجاة بشان سوريا، موضحة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتخذ القرار بهذا الخصوص في ظل سلوك واداء حكام سوريا.