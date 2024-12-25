الرئيس الإيراني يهنئ البابا فرنسيس بمناسبة عيد الميلاد

العالم - ايران

وبمناسبة عيد الميلاد وذكرى ميلاد المسيح بن مريم (ع)، وجه رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، رسالة تهنئة الى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اكد فيها ان تكريم ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) يمثل ارضية معنوية للتذكير بالاوامر الالهية والتعاليم القيمية لجميع الانبياء لإرساء العدالة والسلام والحرية.

وأضاف بزشكيان أن المجتمع في العصر الحاضر، بحاجة إلى رؤية جديدة لمعالجة قضايا المجتمعات الانسانية، لذلك فان التفكير والتامل في الخصائص السامية للانبياء الالهيين، يمكن أن يشكل سبيلا للبشرية المعاصرة لبلوغ الكمال الانساني.

وأعرب الرئيس الإيراني عن تمنياته عشية حلول السنة الميلادية الجديدة ان نشهد اجراءات مؤثرة على طريق السلام والامن والحرية للشعوب المضطهدة والمظلومة لا سيما الشعب الفلسطيني المظلوم.

ميلاد المسيح(ع) فرصة لتذكر العدل والسلام والمحبة

هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" إن الاحتفال بميلاد السيد المسيح (ع) هو فرصة لتذكر التعاليم الإلهية لذلك النبي العظيم الذي يدعو الجميع إلى العدل والسلام والمحبة.

وكتب إسماعيل بقائي في حسابه الرسمي على منصة "ایکس" بمناسبة ميلاد السيد المسيح (ع) : نهنئ بميلاد السيد المسيح (ع) وبداية العام الجديد لجميع المسيحيين في العالم وخاصة المسیحیین الایرانیین.

وأضاف أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح (ع) هو فرصة لتذكر التعاليم الإلهية لذلك النبي العظيم الذي يدعو الجميع إلى العدل والسلام والعطوفة.

وقال إن إيران کدولة ذات تاريخ غني في التعايش والمودة بين الأديان والثقافات، تفتخر بالتراث المشترك للديانات الإبراهيمية.