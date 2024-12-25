شاهد.. مراسل العالم يرصد أجواء إحياء ’قداس’ عيد الميلاد في غزة

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لأجل السلام في غزة يصلي أبناء الطائفة المسيحية للعام الثاني على التوالي بشكل مباشر بعد ان حرمهم الاحتلال من الوصول الى بيت لحم والقدس هنا في كنيسة اللاتين في قطاع غزة وعلى بعد مئات الامتار فقط من آليات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون يقيم أبناء الطائفة المسيحية في قطاع غزة قداس عيد الميلاد المجيد في ليلة عيد الميلاد تحت أزيز الطائرات وصواريخها.



وقال المشاركون "إن هذا العيد هو العيد الثاني الذي يعيشونه خلال الحرب وهذه حرب مستمرة منذ أربعمئة وأربع وأربعين يوما يعني اكثر من عام وبالتالي شهدوا فيها كل تفاصيل المعاناة والألم والفقر والجوع والحزن وكل المشاعر السيئة وانتابهم شعور لهذا العام فقدان الاحبة شهداء خلال هذا العدوان الصهيوني الظالم والجائر، في ظل صمت العالم او بتواطؤ من معظم دول العالم مع هذا العدوان وأملنا المتجدد دائما بان ينتهي هذا العدوان وتتوقف هذه المجازر والمعاناة بحق شعبنا الفلسطيني وأن تتحقق آماله بالحرية والاستقلال وأن ينتهي الظلم والظلام بحق شعبنا الفلسطيني".

وتعرضت كنيسة اللاتين الى اضرار بفعل العدوان على قطاع غزة، وشهدت الكنيسة احتفالات بعيد الميلاد المجيد رغم ان الاحتلال حرم آلاف المسحيين من كل مظاهر الاحتفال او حتى بإضاءة شجرة عيد الميلاد.