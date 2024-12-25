قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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وثائقيات
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الادارة العسكرية بسوريا تعلن حظر التجول بمدينة جبلة من 8 مساء حتى 8 صباحا
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الداخلية السورية:قتيلان و 4 جرحى من قوات الداخلية جراء اشتباكات طرطوس
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الداخلية السورية:اشتباكات بين قوات وزارة الداخلية ومسلحين في طرطوس
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كتائب الاقصى: تمكنا من قنص جندي صهيوني شرق جباليا
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طيران الاحتلال يقصف خيمة للنازحين في نادي الجزيرة وسط قطاع غزة
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صافرات الانذار تدوي في عسقلان وزبكيم خشية تسلل طائرة مسيرة
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شهيد ومصابون بقصف على منطقة البيوك شمالي مدينة رفح
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حماس:تاجيل التوصل لاتفاق كان بسبب شروط الاحتلال الجديدة
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حماس:مفاوضات وقف اطلاق النار في الدوحة بقطر تسير بشكل جدي
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تظاهرات بريف القنيطرة احتجاجا على توغل الجيش الاسرائيلي في سوريا