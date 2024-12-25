البقاع اللبناني تحت النار: تساؤلات حول أهداف 'إٍسرائيل' وأجندتها

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية، حسين عز الدين، من بيروت، إن هذه الاعتداءات تأتي بعد اجتماع عُقد مع رئيس حكومة تصريف الأعمال بحضور قائد الجيش ولجنة المقاربة الدولية، حيث تم تقديم طلب واضح من رئيس حكومة تصريف الأعمال للضغط على "إسرائيل" لوقف هذه الاعتداءات.

وأوضح مراسل قناة العالم أن ردود الفعل على هذه الاعتداءات كانت شديدة الاستياء، مما يثير تساؤلات حول أهداف الاحتلال وأجندته في التفلت من كل الضوابط، خاصة في ظل عدم تنفيذ القرار الأممي 1701 وما تم التوافق عليه في ورقة الهدنة.

وذكر مراسل العالم أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تقتصر على مناطق البقاع، بل شملت أيضًا قصفًا مدفعيًا على تخوم مدينة بنت جبيل وبلدة يارون. كما استمرت عمليات التجريف وسرقة أشجار الزيتون وااشجار المثمرة من الأراضي اللبنانية ونقلها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. بالإضافة إلى ذلك، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات واسعة النطاق في بلدة كفركلا، حيث دمرت حيا بأكمله.

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