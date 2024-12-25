ماذا يجري في جنين ؟

العالم _ باختصار
- تتذرع السلطة بفرض القانون، وعتقال من وصفتهم الخارجين عنه ونزع سلاحهم.
- أكدت السلطة أنها ن تتراجع ولن تقدم أي تنازلات ولن تخضع لأي تسويات أو صفقات .
- لا تخفي السلطة الفلسطينية مخاوفها من تصاعد العمل المقاوم في الضفة تعتبره تهديدا لوجودها.
- السلطة الفلسطينية: تحركات أجهزة الأمن تأتي لمنع تكرار تجربة غزة في الضفة الغربية.
- موقع أكسيوس: دافع العملية هو توجيه رسالة لدونالد ترامب بأن السلطة شريك موثوق به.
- المنسق الأمني الاميركي مايكل فنزل اجتمع بقادة أمن السلطة قبل العملية لمراجعة خططهم.
- يديعوت أحرونوت : تهدف خطة "فنزل" الى إنهاء المقاومة المسلحة في الضفة الغربية.
- إدارة بايدن تطلب من كيان الاحتلال الموافقة على المساعدة العسكرية الاميركية لأمن السلطة.
- الهدف من الصفقة دعم عمليات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
- هآرتس : جيش الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة بمعدات عسكرية، لدعم الحملة في جنين.
- قوبلت الحملة بالاستهجان من قبل فصائل المقاومة وسكان جنين.
- حماس: عملية السلطة في جنين تأتي في ظل الخطر الذي يتهدد القضية الفلسطينية.
- الجهاد الاسلامي: ندين الحملة ضد المقاومين في جنين ونؤكد رفضنا لمبررات السلطة.
- الجبهة الشعبية: عملية الأجهزة الأمنية في جنين بمثابة انتحار سياسي للسلطة.