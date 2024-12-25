ماذا يجري في جنين ؟

العالم _ باختصار

- تتذرع السلطة بفرض القانون، وعتقال من وصفتهم الخارجين عنه ونزع سلاحهم.

- أكدت السلطة أنها ن تتراجع ولن تقدم أي تنازلات ولن تخضع لأي تسويات أو صفقات .

- لا تخفي السلطة الفلسطينية مخاوفها من تصاعد العمل المقاوم في الضفة تعتبره تهديدا لوجودها.

- السلطة الفلسطينية: تحركات أجهزة الأمن تأتي لمنع تكرار تجربة غزة في الضفة الغربية.

- موقع أكسيوس: دافع العملية هو توجيه رسالة لدونالد ترامب بأن السلطة شريك موثوق به.

- المنسق الأمني الاميركي مايكل فنزل اجتمع بقادة أمن السلطة قبل العملية لمراجعة خططهم.

- يديعوت أحرونوت : تهدف خطة "فنزل" الى إنهاء المقاومة المسلحة في الضفة الغربية.

- إدارة بايدن تطلب من كيان الاحتلال الموافقة على المساعدة العسكرية الاميركية لأمن السلطة.

- الهدف من الصفقة دعم عمليات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

- هآرتس : جيش الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة بمعدات عسكرية، لدعم الحملة في جنين.

- قوبلت الحملة بالاستهجان من قبل فصائل المقاومة وسكان جنين.

- حماس: عملية السلطة في جنين تأتي في ظل الخطر الذي يتهدد القضية الفلسطينية.

- الجهاد الاسلامي: ندين الحملة ضد المقاومين في جنين ونؤكد رفضنا لمبررات السلطة.

- الجبهة الشعبية: عملية الأجهزة الأمنية في جنين بمثابة انتحار سياسي للسلطة.