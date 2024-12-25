غارة اسرائيلية تستهدف البقاع للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار

العالم _ لبنان

لأول مرة منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، يدخل البقاع إلى دائرة الاستهداف الاسرائيلي وخرقه المتمادي للأجواء اللبنانية، مستهدفا بغارة بلدة طاريا في بعلبك.

الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى استهدفت منزلا مكونا من طابقين غربي بعلبك، مما أدى إلى أضرار كبيرة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، بينما زعم جيش الاحتلال أنه هاجم خلية لحزب الله قامت بزرع عبوات ناسفة ضد قواته العاملة في المنطقة.

العدوان على البقاع تبعه أيضا تحليق مكثف وعلى علو منخفض للطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية فوق أجواء الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت وجبل لبنان، وذلك بالتزامن مع استمرار أعمال جرف الأراضي وتدمير المنازل في عدد من القرى الحدودية جنوبي لبنان.

من جانبه، جدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي دعوته إلى لجنة المراقبة الأممية لوقف إطلاق النار للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته المتكررة والانسحاب من المناطق التي يتوغل فيها.

ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة اللبنانية، فقد ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي قرابة 300 خرق منذ بدء وقف إطلاق النار، مما أسفر عن استشهاد 32 شخصا وإصابة 38 آخرين.

وفي ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية على لبنان من دون رادع، وبدخول البقاع إلى دائرة الإستهداف، يبدو أن الاحتلال نقل مستوى خروقاته للاتفاق لمرحلة جديدة، مما ينذر بتصعيد خطير قد يهدد الاتفاق الهش، وتداعيات على الساحة اللبنانية والإقليمية.