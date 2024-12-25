سوريا.. الاحتلال يفتح النار على المحتجين ضد توغله بريف القنيطرة

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انتفاضة شعبية ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي بدأها أهالي ريف القنيطرة جنوبي سورية.. المتظاهرون خرجوا من قرية السويسة في ريف المحافظة الجنوبي للاحتجاج على وجود جيش الاحتلال في منطقتهم، والذي رد عليهم بالرصاص الحي ما ادى لسقوط عدد من الجرحى بصفوفهم بينهم طفل.

ورغم اطلاق النار عليهم لم يتراجع الاهالي عن مطالبهم التي كان على رأسها خروج جيش الاحتلال من بلدتهم، ونجحوا بالتعاون مع بعض أهالي القرى المجاورة في التصدي للقوات وطردها خارج المنطقة. هذا واصيب عدد من المدنيين بإطلاق جنود الاحتلال النار على الأهالي في بلدة الدواية الكبيرة بريف القنيطرة الأوسط.

جيش الاحتلال اقتحم ثكنة وسط قرية السويسة وقام بأعمال تخريب وقطع أشجار في محيطها، وبعد ذلك، توجهت إلى ثكنة غربي القرية وواصلت عمليات التخريب، فيما قام بمصادرة المعدات العسكرية من الثكنات.

وتقع بلدة سويسة غرب مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، وتبعد عن خط وقف إطلاق النار ثلاثة كيلومترات فقط، وهي من القرى التي تشهد حالة توتر من جراء استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى مدار يومين قامت قوات الاحتلال بعمليات اقتحام ومداهمات طالت إحداها مدينة البعث وسط محافظة القنيطرة وأسفرت عن اعتقال شخصين من المدينة، وشملت المداهمات بلدات وقرى الحرية، وطرنجة، والصمدانية الغربية، وأوفانيا، وكفر بطنة، وكودنا، والقحطانية، والرفيد، ورسم الشرع، ورسم الرواضي، وصيدا الجولان.

القوات الإسرائيلية هدمت عدة منازل في كل من صيدا الجولان والرفيد، وقطعت أشجاراً وجرفت أراضي في الرفيد، ثم نصبت حواجز على مفترقات الطرق الرئيسية، كما قامت بتثبيت نقاط عسكرية في كل من الحميدية ومدينة البعث، تزامناً مع حملات تفتيش طاولت المنازل والمزارع في القرى والبلدات، بذريعة ضمان أمن إسرائيل، محذرة الأهالي من أي أعمال مقاومة لتلك القوات.

هذا وأمهلت أهالي جباتا الخشب في الريف الشمالي للقنطرة يومين حتى تسليم جميع أنواع الأسلحة. فيما اكد الاهالي ان الدولة السورية موجودة وإذا وجد سلاح في البلدة سيتم تسليمه لها وليس لجيش الاحتلال.