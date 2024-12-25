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شاهد.. أهالي جنين يدفعون ضريبة التمسك بالمقاومة

الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أينما تولي وجهك في مخيم جنين تجد أكواما من النفايات في كل زقاق من زقاقاته. يعاني المخيم، الذي تحاصره أجهزة أمن السلطة منذ 20 يوماً، من أزمة حادة في إدارة النفايات، حيث تمنع الجهات المعنية من الدخول إلى المخيم لإزالة هذه النفايات.

العالم _ مراسلون

عقاب جماعي، توصيف اهالي مخيم جنين لاجراءات السلطة الفلسطينية.

لا ماء ولا كهرباء في المخيم، رصاص يخترق منازل المواطنين، زقاق المخيم تحولت إلى مكرهة صحية.

مخيم جنين تحول إلى منطقة خطرة، يصل الماء إلى منازل المواطنين تحت زخات الرصاص.

أكثر من 14 ألف لاجئ يعاقبون في مخيم جنين، من بينهم شيوخ ونساء وأطفال، لا تهمة ضدهم سوى أن بينهم مقاومين للاحتلال.

وفي هذا السياق، أجرت مراسلة قناة العالم، راية عروق، مقابلات مع عدد من المواطنين الذين عبروا عن معاناتهم من أزمة النفايات والفوضى السائدة في المخيم. وقد استعرض هؤلاء المواطنون تأثير هذه الأزمة على حياتهم اليومية والصحية، مشيرين إلى التحديات الكبيرة التي يواجهونها في هذا الخصوص.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

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