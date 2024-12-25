قناة العالم
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السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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منوعات
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آية الله خامنئي:ولما تحمل جوع وتشريد الذين دفعتهم الانظمة السلطوية للحرب
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آية الله خامنئي:لوكان عيسى ع بيننا لما تردد في محاربة قادة الظلم والاستكبار
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قائد الثورة الاسلامية يهنئ بمناسبة ميلاد السيد المسيح ع
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يحيى سريع:العملية الثانية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو في عسقلان
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يحيى سريع: نفذنا عمليتين عسكريتين استهدفت الاولى هدفا في يافا المحتلة
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تم تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد اهداف للاحتلال في يافا وعسقلان
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بيان القوات المسلحة اليمنية
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الاحتلال ينفذ تفجيرا ببلدة كفر كلا جنوب لبنان في خرق لاتفاق وقف اطلاق النار
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اصابة جراء عملية دهس قرب مفترق غوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة
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الادارة العسكرية بسوريا تعلن حظر التجول بمدينة جبلة من 8 مساء حتى 8 صباحا