شاهد.. تفاصيل الهجوم الروسي الكبير على قطاع الطاقة في أوكرانيا

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يوماً بعد يوم، تزداد كثاقة الصواريخ البالستية الروسية التي تستهدف مواقع استراتيجية أوكرانية منها محطات الطاقة، القوات الروسية استهدفت مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا بهجوم كبير بالصواريخ الباليستية وفق ما أفاد به رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف.

رئيس البلدية قال إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا إثر هجوم صاروخي روسي مكثف على المدينة، فيما أحصى الحاكم الإقليمي سبع ضربات روسية قائلا إنه لا يزال يتم تقييم الإصابات والأضرار.

من جهته، وزير الطاقة الأوكراني 'جيرمان غالوشينكو' قال إن روسيا شنت صباح اليوم هجوما كبيرا استهدف قطاع الطاقة في أوكرانيا، بينما تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لتقليل العواقب السلبية، الأمر الذي أكده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متهماً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعمد استهداف الطاقة يوم عيد الميلاد بسبعين صاروخا معظمها باليستي، وأكثر من مئة مسيرة.

على الطرف الآخر، وزارة الدفاع الروسية قالت أن قواتها أسقطت تسعة وخمسين طائرة مسيرة أوكرانية ليلا، بينما أفاد سلاح الجو الأوكراني بإطلاق صواريخ كروز من طراز 'كاليبر' من البحر الأسود لم تتضح وجهتها، بينما أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا عن تعليق رحلات الوصول والمغادرة في مطار قازان مؤقتا.

وزادت روسيا من وتيرة تقدمها في شرق أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة أملا في الاستيلاء على أكبر مساحة من الأراضي قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير/كانون الثاني المقبل، والذي أعلن مراراً أنه سيوقف الحرب بين البلدين، ساعياً للسلام.

وتقول موسكو إنها استولت على أكثر من 190 قرية هذا العام من أوكرانيا التي تعاني قواتها من نقص في الجنود والذخائر.