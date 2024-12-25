الاحتلال يتابع التوغل بالقنيطرة وجرحى باحتجاجات ضده

العالم – بانوراما

وشهدت سويسة تظاهرة احتجاجية ضد قوات الاحتلال التي توغلت داخل القرية ومحيطها، وقامت بأعمال تخريب للممتلكات وقطع للأشجار،كما اقتحمت ثكنة غربي القرية، وعمدت الى سرقة معداتها العسكرية. وأمهلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان قرية جباتا الخشب في الريف الشمالي للقنيطرة يومين لتسليم جميع أنواع الأسلحة. فيما أكد الأهالي أن الدولة السورية موجودة، وإذا وجد سلاح في البلدة سيتم تسليمه لها وليس لجيش الاحتلال.

وتستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من موسكو المتخصص في الشؤون السياسية د. اصف ملحم، ومن بيروت الباحث في العلاقات الدولية د. علي مطر .. وتناقشهم هذه الأسئلة:

- ما سبب التظاهرات الاحتجاجية في ريف القنيطرة.

- هذه هي المرة الثانية التي يفتح فيها الاحتلال الاسرائيلي النار على متظاهرين سلميين في سورية في ظل صمت الادارة الجديدة في سوريا ما دلالات ذلك.

- هل تتوقعون ان الاحتلال سيترك المناطق التي دخلها في ظل تغافل الحكومة في دمشق.

- الجيش الإسرائيلي يجري تدريباً في غور الأردن بذريعة تعزيز الجاهزية بالحدود الشرقية ماهي المخططات التي تدور في خلد الاحتلال تجاه الاردن.

- لماذا يقوم الاحتلال بأعمال تخريب وقطع أشجار في المناطق التي يتوغل فيها ويطالب الاهالي بتسليم الاسلحة.

- وعلى المقلب الاخر شهدت عدة مدن سورية تظاهرات احتجاجية لماذا خرجت هذه التظاهرات.

- كيف تقرؤون خروج هذه التوترات بهذا الوقت تحديدا اي بعد دعوة الجولاني لعلماء وقادة الطائفة العلوية للقاء في دمشق؟.

- هل صحيح فيديو حرق المقام الكريم التابع للطائفة العلوية في حلب هو قديم؟ وحتى لو كان قديما لكنه قبل اقل من شهر وبالتالي العمل تم ولم يتم محاسبة من قام به؟.

- الا يجب على هيئة تحرير الشام الان ان تتعامل كدولة بما انها تسيطر على البلاد وتعلن المحاسبة العلنية لكل من يقوم بعمل طائفي حتى لا تنجر البلاد لمواجهة اهلية طائفية؟.

- من هي المجموعات المسلحة التي قامت بحرقِ مقامِ أحدُ كبارِ مشايخِ ومؤسسي الطائفة العلوية.

- المناطق التي طالتها الاحتجاجات شهدت مواجهات عنيفة بين قواتِ وزارةِ الداخلية ومسلحين فمن هم هؤلاء المسلحين وما سبب اشتباكهم مع قوات الداخلية.

- الحكومة فرضت حظر التجوال هل سيلتزم المحتجون بها.

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