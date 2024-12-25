قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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منوعات
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وزير الداخلية السوري: مقتل 14عنصرا أمنيا وإصابة 10 آخرين إثر تعرضهم لكمين
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أكثر من 30 مفقودا تحت الانقاض جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون
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صفارات الانذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسراه بغلاف غزة
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انفجار ضخم ناتج عن نسف الاحتلال منازل سكنية شمال قطاع غزة
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إعلام الاحتلال: جنود وحدة "شلداغ" أزالوا صلبانا كانت موجودة في جبل الشيخ
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قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس
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5 شهداء ونحو 20 مصابا في قصف الاحتلال منزلا في الزيتون بغزة
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تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
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إصابات بقصف الاحتلال ساحة غربي النصيرات وسط القطاع
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الاحتلال يقصف حي الزيتون جنوب شرق غزة