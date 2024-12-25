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الشيخ الرفاعي: نتمسك بالمقاومة حتى إزالة 'إسرائيل' من الوجود

الشيخ الرفاعي: نتمسك بالمقاومة حتى إزالة 'إسرائيل' من الوجود
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

زار الشيخ مؤمن مروان الرفاعي والشيخ مصطفى قماطي الاربعاء روضة الحوراء زينب (عليها السلام).

العالم - لبنان

وجاءت زيارة الشيخين وقفة عند “وديعة” الشهيد السيد هاشم صفي الدين، ومن ثم جولة على أضرحة القادة الشهداء: الشيخ نبيل قاووق، فؤاد شكر، علي كركي، ابراهيم عقيل، سمير ديب، ابراهيم جزيني ورفاقهم الشهداء.

وبالمناسبة، قال الشيخ الرفاعي إن “إرتقاء هذه الثلّة الطاهرة وعلى رأسهم شهيدنا الأقدس سماحة السيد حسن نصرالله دام رعبه الشريف يزيدنا تمسكا بنهج المقاومة وخيارها للثأر لقادتنا ولتحقيق العزة والسيادة لشعبنا وحفظ وجودنا”، وتابع “لا يكون ذلك إلا بإزالة الكيان المؤقت "اسرائيل" من الوجود إن شاء الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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