جيش الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية وعدوانه المتواصل على غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة سند للأنباء"، كثفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، قبيل فجر اليوم الخميس، قصفها الجوي العنيف والمدفعي على حي الزيتون ومحيط مسجد بلال بن رباح جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وقالت مصادر طبية إنه استشهد 40 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية استهدفت محافظات قطاع غزة قبيل منذ فجر اليوم.

5 شهداء و 20 إصابة بقصف منزل لعائلة "دلول" بغزة

كما استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين، مساء أمس الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "دلول" في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، باستشهاد 5 مواطنين، وإصابة أكثر من 20 آخرين نتيجة قصف إسرائيلي على منزل لعائلة "دلول" بحي الزيتون.

وأوضح "بصل" في تصريحٍ مقتضب اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" أن فرق الإنقاذ ما زالت تعمل على انتشال العالقين تحت الأنقاض، فيما تستمر سيارات الإسعاف في نقل المصابين.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها تزامنًا مع قصف مدفعي على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وفي غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في الشيخ رضوان غربي مدينة غزة، أصيب 10 مواطنين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال.

وتمكن الدفاع المدني من إخلاء سكان منزل لعائلة "طافش" في منطقة أبو اسكندر بالشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، بعد استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يسجل أي إصابات.

وأصيب طبيب بجروح خطيرة داخل مستشفى كمال عدوان جراء تفجير الاحتلال لروبوت مفخخ بجوار المستشفى.