الاحتلال يستدعي سفير الفاتيكان بعد تصريحات البابا عن غزة

العالم - الاحتلال

وكان البابا فرنسيس قد وصف في رسالته بمناسبة عيد الميلاد الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه “خطير جدا”، مجددا دعوته لوقف الحرب على القطاع.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن المدير العام لوزارة الخارجية بالکیان استدعى يوم الاربعاء السفير البابوي لإجراء محادثة بناء على تعليمات وزير الخارجية جدعون ساعر.

وأضافت الصحيفة أن المدير العام أعرب خلال اللقاء عن “استياء إسرائيل” من تصريحات البابا، الذي اتهم إسرائيل هذا الأسبوع بقتل الأطفال، وقصف المدارس والمستشفيات في قطاع غزة.

وكان البابا فرنسيس، البالغ من العمر 88 عاما، قد قال يوم الأحد: “أفكر في غزة بحزن شديد، وهناك الكثير من القسوة، والأطفال الذين يتم ضربهم بالرشاشات، والمدارس والمستشفيات التي تعرضت للقصف.. يا لها من قسوة عظيمة”.

وتأتي هذه التصريحات، التي اعتبرت من أشد الانتقادات الموجهة لتل أبيب، بعد يوم من غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 7 أطفال في منطقة جباليا النزلة شمالي القطاع.

وتواصل "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط أكثر من 45 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن نزوح مئات الآلاف وتدمير واسع للبنية التحتية.