استشهاد 5 صحفيين في استهداف مباشر في مخيم النصيرات بغزة + فيديو وصور

العالم - فلسطين

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهاد "كوكبة" من الزملاء الصحفيين العاملين في قناة القدس اليوم، وهم فيصل أبو القمصان (مراسل صحفي)، أيمن الجدي (مصور صحفي)، إبراهيم الشيخ علي (صحفي)، محمد اللدعة (صحفي)، وفادي حسونة (صحفي).

وقال "الإعلامي الحكومي"، إن قوات الاحتلال قصفت سيارة البث الخارجي التابعة لقناة القدس اليوم الفضائية، واغتالت الزملاء الصحفيين الخمسة أثناء تأدية عملهم الصحفي في مخيم النصيرات.

وندد المكتب الإعلامي باستهداف الاحتلال للصحفيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في العالم لإدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

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وحمّل المكتب الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة الوحشية.

وارتفعت حصيلة الصحفيين الشهداء في قطاع غزة، منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 201 بعد استشهاد 5 من صحفيي قناة القدس اليوم الفضائية.