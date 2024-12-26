سقوط عشرات الشهداء في غارات 'إسرائيلية' طالت صحفيين ونازحين

العالم - الاحتلال

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها 23 شهيد و 39 مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 45361 شهيد و 107803 اصابة من السابع من اكتوبر 2023.

وسط قطاع غزة..

وارتكب الاحتلال مجزرة بحق العاملين في الإعلام الفلسطيني وقصف حافلة للبث المباشر تتبع لـ "فضائية القدس اليوم" ما اسفر عن استشهاد خمسة من العاملين فيها .

وكانت الحافلة متوقفة امام مشفى العودة بمخيم النصيرات عندما اصابتها الصواريخ واشتعلت النيران فيها واحترقت اجساد الصحفيين وهم: (المصور أيمن الجدي، المراسل فيصل أبو القمصان، المونتير فادي حسونة ، المونتير إبراهيم الشيخ علي وقسم الاستماع محمد اللدعة) وارتفع عدد شهداء الصحفيين في الحرب الى ٢٠١.

وجدد جيش الاحتلال قصفه لمخيم النصيرات وسط القطاع واصيب 12 مواطن بقصف الاحتلال على أرض أبو مهادي غربي المخيم النصيرات .

وكان مواطنان ارتقيا بقصف الاحتلال تجمعا للمواطنين شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

غزة والشمال..

واستشهد خمسة مواطنين وأكثر من 15 إصابة جراء قصف إسرائيلي منزلا لعائلة دلول بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

وتشير المعلومات الأولية إلى وجود نحو أربعين مواطن داخل المنزل وان العمل جاري لانتشالهم.

وادّت غارات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين بمدرسة الموهوبين وبنادي الجزيرة بمدينة غزة إلى استشهاد 7 مواطنين واصابة العشرات.

واستشهد 5 مواطنين في غارات على بيت لاهيا شمال قطاع غزة .

واصيب الممرض "حسن الضابوس" بجروح خطيرة داخل مستشفى كمال عدوان جراء تفجير الاحتلال لروبوت مفخخ بجوار المستشفى.

جنوب قطاع غزة..

واستشهد مواطن في قصف الزوارق الحربية لشاطيء بحر مدينة رفح الليل الماضي.

وواصلت المدفعية الاسرائيلية قصفها لشرق مدينة خان يونس.

وكان 4 مواطنين ارتقوا في قصف مقر الدفاع المدني بحي التفاح احدهم من العاملين ونجله الوحيد.

واستشهد الليلة الماضية 9 جراء قصف اسرائيلي استهدف منزلا في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة بينهم رجل وزوجته وابناءهم الـ 5.

كما استشهد 3 مواطنين بقصف منزل في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

وفجر الاحتلال للمرة الثانية على التوالي "روبوت" بجوار مشفى العودة في شمال قطاع غزة.

وكرر عمليات التفجير في محيط مشفى كمال عدوان.