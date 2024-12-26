هآرتس: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء في جنوب لبنان

العالم - لبنان

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال وحزب الله على أن جيش الاحتلال سيكمل عملية انسحابه من الجنوب اللبناني خلال فترة أقصاها 60 يوما.

وذكرت الصحيفة العبرية أن جيش الاحتلال لا يعتزم سحب قواته من لبنان 'في حال عدم التزام الجيش اللبناني بالاتفاق وعدم بسط سيطرته الكاملة على جنوبي لبنان'.

يأتي ذلك عشية مرور 30 يوما على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إذ أصدر جيش الاحتلال معطيات عن حربه في لبنان، تشمل كذلك انتهاكاته للاتفاق التي يزعم أنها جاءت في إطار مواجهة 'خروقات حزب الله'، المطالب بالانسحاب إلى شمالي نهر الليطاني؛ وفي المجمل، فإن الجيش الإسرائيلي 'راض' عن تطبيق الاتفاق ودور الولايات المتحدة في فرضه.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 44 لبنانيا بعد دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وادعى أنهم عناصر في حزب الله 'انتهكوا الاتفاق'.