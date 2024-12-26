الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 26-12-2024

الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 25-12-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 24-12-2024