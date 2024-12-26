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الخارجية الايرانية: ينبغي للجنائية الدولية اضافة هذه الجريمة الى سجل الاحتلال
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الخارجية الايرانية: القتل المتعمد للصحفيين بغزة جريمة حرب دون أدنى شك
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الرئيس الايراني: سندافع عن بلدنا بكل قوة ولن نسمح لاحد بالاعتداء علينا
عاجل
الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: ليس لدينا اطماع بالنسبة لاي بلد
عاجل
رئيس الموساد الاسبق:الضغط على حماس لم يحقق نتائج ويجب توقيع الصفقة
عاجل
اعلام الاحتلال: من الخطأ ان يتحول اليمن كساحة أساسية بالنسبة لـ"اسرائيل"
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العميد نائيني: اليمن غير بالزمن المناسب حسابات الاحتلال المغتر باحداث سوريا
عاجل
متحدث حرس الثورة: اليمن أثبت امتلاكه قدرات فريدة للرد على كيان الاحتلال
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متحدث حرس الثورة: التحركات اليمنية القوية أثبتت استقلالية جبهة المقاومة
عاجل
20 شهيدا بينهم 5 صحفيين جراء قصف اسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 26-12-2024
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الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.