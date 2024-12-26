الأمن الاجتماعي.. ضرورة وواجب

العالم - صباح جديد

يسهم العدل في اعطاء الحقوق لأصحابها وتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع.

يعتبر الترابط والتماسك في العقالات بين الأفراد ومعرفة الحقوق والواجبات لكل فرد في المجتمع من أهم المقومات التي تحقق الأمن الاجتماعي.

يعتبر اقتصاد أي دولة عاملاً مهماً في ازدهارها واستقرارها ويعمل كضامن للاستقرار والأمن الاجتماعي.

ويعتبر الهداف الاساسي للأمن المجتمعي هو لعب كل فرد لدوره داخل المجتمع من خلال القيام بما عليه من واجبات وتقديم الدولة ما له من حقوق.

استضافت قناة العالم من خلال برنامجها الصباحي، صباح جديد، الاعلامية ريحانة مرتضي لبحث حيثيات هذا الموضوع.

يمكنكم متابعة تفاصيل الحلقة، في الفيديو المرفق..