الرئيس بزشكيان: نتطلع الى علاقات ودية مع دول المنطقة والعالم

العالم - ايران

الرئيس بزشكيان الذي يزور محافظة خراسان الشمالية (شمال شرق) قال في كلمة القاها امام حشد من اهالي هذه المحافظة في مدينة بجنورد، اليوم الخميس، اننا يجب ان لا نتصارع مع العالم، ولا ننوي الاعتداء على اراضي الآخرين كما لن نسمح لاحد بالتعرض لحدودنا او حقوقنا، فالحفاظ على وحدة اراضي بلادنا هو مبدأ لنا لكن وفي الوقت نفسه فان رؤيتنا ترتكز على السلام والامن، كما اننا قادرون على حل مشاكلنا الداخلية بالمودة والانسجام.



كما شدد الرئيس بزشكيان على الوحدة بين الدول الاسلامية قائلا "للاسف نشاهد الخلافات الكثيرة بين الدول الاسلامية، فالكيان الصهيوني الذي فيه عدة ملايين فقط من السكان استطاع ان يوقع بين الدول الاسلامية، واذا توحد المسلمون في المنطقة فلا يمكن لاية قوة ان تنتهك حقوقهم، ويكفي ان يؤمن المسلمون بقوتهم ويستخدموا مواردهم بصورة صحيحة.

واضاف الرئيس بزشكيان انه قد قال لرؤساء الدول الاسلامية مالذي يتصارع عليه المسلمون ؟ فاذا اعتصمنا بحبل الله جميعا فان المسلمين يشكلون قوة، واردف "في سوريا الان يقتل المسلمون بعضهم البعض، ومن الذي ينتفع؟ ان اسرائيل التي ليس فيها الا عدة ملايين من السكان قد اوقعت بين كافة المسلمين، انها قد سوت غزة بالتراب وصنعت هذه الاوضاع في لبنان وسوريا، لكننا كدول اسلامية اذا قمنا باغلاق باب مواردنا ولم نتساوم معهم فان العالم بأسره مجبر على التحاور معنا".