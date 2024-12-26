رسائل عيد الميلاد لترامب مليئة بمطالبة ضم أراض اجنبية

العالم - الأميركيتان

بايدن وترامب يرسلان رسائل مختلفة بمناسبة عيد الميلاد في الولايات المتحدة.

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وجّه في عيد الميلاد رسائل تضمنت هجمات على خصومه الديمقراطيين وأخرى تضمنت مطالبات بالسيادة على أراض أجنبية، بينما دعا الرئيس الحالي جو بايدن الأميركيين إلى الوحدة ونبذ ما يفرقهم.

في إحدى الرسائل، خص ترامب بالتهنئة بالعيد من سماهم 'اليساريين المتطرفين المجانين الذين يحاولون باستمرار عرقلة نظام المحاكمة والانتخابات بحسب تعبيره'.

بينما وصف الرئيس الأميركي المنتخب في رسالة أخرى، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه 'حاكم' كندا، قائلا إنه في حال أصبحت كندا ولايتنا، فإن ضرائبها سوف تنخفض بأكثر من 60%.

كما كرر ترامب مطالبته بسيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما، معبراً مرة أخرى عن تذمره من الرسوم التي تدفعها السفن الأميركية خلال عبورها القناة.

وقال ترامب إن الصين تمارس نفوذاً غير قانوني على الممر المائي الهام بينما واشنطن تنفق مليارات الدولارات على صيانة القناة بحسب تعبيره.

وكانت بنما رفضت تصريحات سابقة للرئيس المنتخب بهذا الشأن، وقالت إن القناة لا تسيطر عليها الصين أو المجموعة الأوروبية أو الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى، لا بشكل مباشر أو غير مباشر.

في رسالة أخرى من رسائله الميلادية عبر الرئيس الأميركي المنتخب عن رغبته في شراء جزيرة غرينلاند الشاسعة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي تحت سيادة الدانمارك، وهذا التهديد دفع الدانمارك لزيادة الإنفاق الدفاعي على غرينلاند.

مجلة نيوزويك الأمريكية أوضحت أنه مع اقتراب موعد التسليم الرسمي للسلطة في 20 يناير، يبدو أن المشهد السياسي الأمريكي مقبل على تحولات جذرية، إذ تعهد ترامب بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الحاسمة في يومه الأول بالبيت الأبيض.