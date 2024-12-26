لافروف: مستعدون للتشاور مع ترامب بشأن أوكرانيا.. والحوار مع سوريا

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وأمِل لافروف، في حديثه ضمن مقابلة مع وسائل إعلام روسية وأجنبية أن تتمكّن إدارة ترامب، بمن في ذلك المبعوث الأميركي الخاص القادم إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، من الوصول إلى الأسباب الجذرية للصراع.

وشدّد لافروف على ضرورة أن تتضمّن الاتفاقيات المستقبليّة لتسوية النزاع الأوكراني آلية لاستحالة انتهاكها، معتبراً أنّ الهدنة في أوكرانيا "طريق إلى اللامكان"، مشيراً إلى أنّ روسيا "لن تكتفي بالحديث الفارغ عن التسوية".

لافروف: مستعدّون للحوار مع سوريا

على صعيد سوريا، أعلن لافروف أنّ بلاده مهتمة بالحوار مع السلطات السورية الجديدة، ليس فقط بشأن سلامة الدبلوماسيين بل أيضاً بشأن القضايا الإقليمية، مضيفاً أنّ موسكو تعوّل على استئناف التعاون الاقتصادي مع السلطات السورية الجديدة.

وقال لافروف إن قائد الإدارة الجديدة في سوريا يصف العلاقات مع روسيا بأنها طويلة الأمد واستراتيجية، وعلّق: "نحن نتفق معه في ذلك".

وأكد لافروف استعداد موسكو للمساهمة في دعم العملية السياسية في سوريا، داعياً إلى مشاركة جميع المجموعات السياسية والإثنية - الدينية في الانتخابات.

وقال إنّه "لا يمكن السماح بانهيار سوريا، على الرغم من أن البعض يرغب في ذلك حقاً"، آمِلاً ألا تكرّر سوريا بعد تغيّر السلطة في البلاد مصير ليبيا.

وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، شدّد على منع تقسيم سوريا إلى دويلات، ورأى أن على "إسرائيل" عدم ضمان أمنها على حساب الآخرين.