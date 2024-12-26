استشهاد 3 أطفال رضع في خيام النازحين بغزة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في خان يونس، محمد أبوعبيد بمقتل 8 فلسطينيين، بينهم طفلان و3 سيدات، بقصف طائرة إسرائيلية منزلا لعائلة "الدهشان" في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واشار الی احتمال ارتفاع عدد الشهداء اثر هذا القصف، بسبب خطورة هذه الاصابات وعدم وجود امكانيات كافية في مستشفيات شمال قطاع غزة.

وأكد مراسل العالم وصول جثامين 3 أطفال حديثي الولادة تتراوح أعمارهم بين 4 أيام الی 21 يوماً الی مستشفی ناصر.

وقال مراسل العالم ان هؤلاء الاطفال الرضع توفوا بسبب موجة البرد في خيام النزوح المهترئة في المناطق الغربية لمدينة خان يونس.

ويعاني النازحون في هذه الخيام المهترئة من شدة البرد القارس الذي يعصف بالنازحين في ظل تفاقم المعاناة الانسانية التي يتعمد الاحتلال الاسرائيلي فرضها بمنع ادخال خيام جديدة والسماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات لهؤلاء النازحين.