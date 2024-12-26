تفاصيل عن استشهاد صحفي فلسطيني قبل ان يری ولادة طفله

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم في ديرالبلح محمد البلبيسي:"في الساعات الصباح الاولی لفجر هذا اليوم وبشكل مباغت ومفاجئ استهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي سيارة البث الخارجي الخاصة بفضائية القدس اليوم، التي كانت تقف أمام مستشفی العودة في مخيم النصيرات، وقد كنت انا نازح في هذا المخيم حيث سمعت دوي الانفجار ولكنني لم أكن أعلم بأن هذا الصوت، لقصف لزملاء عملت معهم طيلة العدوان الاسرائيلي علی غزة".

وأكد مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي قصف الباص، ما ادی الی احتراقها واحتراق أجساد الصحفيين فيها المراسل فيصل ابوالقمصان والمصور أيمن الجدي والزميل ابراهيم الشيخ علي وعدد أخر من الزملاء.

وأشار الی فشل طواقم الدفاع المدني من اطفاء الحريق بسبب شدة النيرات ما أدی الی تفحم جثث الشهداء، ونقلها الی ذات المستشفی التي كانوا يعملون أمامها لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي وقد كانوا يغطون الاحداث في منطقة المخيم الجديد والنصيرات ومناطق الوسط ومنطقة شمال منطقة الوسطی.

ورأی مراسل العالم ان هذه المجزرة هي أكبر مجزرة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين ما أدت الی ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء في غزة الی أكثر من 200 شهيد.

وأشار الی استشهاد الصحفي أيمن الجدي في هذه المجزرة موضحاً ان ايمن نقل زوجته الی مستشفی العودة وكانت في حالة مخاض، فتركها في غرفة الولادة وكان يواكب تغطية الاحداث مع زملائه وعندما ولدت زوجته، استهدف الاحتلال الاسرائيلي الصحفيين ما أدی الی استشهاد ايمن، قبل ان يری طفله والذي كانت يحترق شوقاً لرؤيته وعبر عن أشواقه في فيديوهات سابقة قبل استشهاده.