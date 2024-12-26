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بالصور/الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا جويا على صنعاء والحديدة غرب اليمن

بالصور/الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا جويا على صنعاء والحديدة غرب اليمن
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

استهدف العدو الاسرائيلي اليوم الخميس بسلسلة غارات جوية عدة مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة غرب اليمن.

العالم-اليمن

وأوضح الاعلام اليمني أن العدو الاسرائيلي نفذ سبع غارات جوية على العاصمة صنعاء وثلاث غارات على الحديدة.

وطال العدوان الاسرائيلي مطار صنعاء الدولي وخلف اضرار وسط انباء عن ضحايا كما استهدف محطة كهرباء منطقة حزيز جنوب العاصمة.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن غارات استهدفت برج المراقبة والمدرج الرئيس في مطار صنعاء.

كما اعلنت ان سلسلة غارات جوية تستهدف قاعدة الديلمي الجوية ومحيطها شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي السياق قالت مصادر یمنیة ان العدوان الإسرائيلي على صنعاء والحديدة استهدف منشآت مدنية وتم بتنسيق ودعم أميركي – بريطاني.