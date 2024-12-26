2024 عام الإنجازات الإيرانية من الصواريخ إلى الأقمار إلى الطب والنانو + فيديو

العالم – مراسلون

كما تم الكشف عن الصاروخ الاستراتيجي "جهاد" وهو صاروخ بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، مما يعزز من قدرات الردع الاستراتيجية للبلاد.

على صعيد الصناعات البحرية تم تعزيز قدرة المدمرة "سبلان" الصاروخية وتزويدها بـ16 صاروخ كروز، حيث أعلنت إيران عن انضمامها إلى قائمة الدول الخمس الكبرى في امتلاك الأسطول البحري.

فضائيا أطلقت إيران بنجاح عدة أقمار صناعية منها "كوثر" و"هدهد" بالإضافة القمر الصناعي البحثي "جمران" و"فخر 1" عبر حامل الأقمار الصناعية "سيمرغ"، مما يعزز من قدرات إيران في مجال الفضاء.

وفي خطوة تعكس التقدم في المجال النووي أزيح الستار عن مولد الترددات الراديوية عالية الطاقة، وهو مكون رئيسي لمسرغ الإلكترون، مما يعزز الاكتفاء الذاتي في التقنيات النووية.

وفي المجال الطبي نجح الباحثون الإيرانيون في إنتاج ضمادة بيولوجية لجروح مرضى السكري والحروق.

أما على مستوى التقدم الزراعي طور العلماء الإيرانيون نظام ريّ مبتكرا في مجال الزراعة الذكية.

وفي المجال الأكاديمي فاز فريق جامعة إصفهان للتكنولوجيا بالميدالية الذهبية في أولمبياد تكنولوجيا النانو في ماليزيا، بينما قدمت جامعة طهران مجموعة من الابتكارات في مجالات متعددة، منها توجية الخدمات اللوجستية وإنتاج هرمونات تكاثر الأحياء المائية، إضافة إلى حصد 5 ميداليات ذهبية في مسابقات الاختراع العالمية بإندونيسيا.

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