عبد السلام: استهداف البنى التحتية لليمن لن يوقفنا عن إسناد غزة

العالم _ اليمن

وتعليقاً على العدوان الاسرائيلي على اليمن، أضاف عبد السلام، "هذا هو ديدن هذا العدو المجرم قاتل الملايين من الشعب الفلسطيني ومرتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة".

وأكد عبد السلام "أنه إذا فكر العدو الصهيوني أن إجرامه يوقف اليمن عن مساندة غزة فهو واهم، ولن يتخلى اليمن عن ثوابته الدينية والإنسانية بإذن الله".

واستهدفت الغارات مطار صنعاء الدولي ومحطة حزيز الكهربائية، إضافة إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.

وجاءت الغارات الصهيونية على صنعاء والحديدة بالتوازي مع خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأسبوعي وتأكيده بأن الردع الإسرائيلي فشل تجاه بلدنا.

وطالت غارات العدو برج المراقبة في مطار صنعاء الدولي، وصالة الوصول وذلك قبيل دقائق من هبوط طائرة اليمنية المدنية رحلة صنعاء - عمان ما أدى إلى سقوط ضحايا بين العاملين في المطار ومدنيين كانوا بانتظار وصول أهاليهم، بحسب مراسل المسيرة.