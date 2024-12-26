قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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شهيدان من موظفي مطار صنعاء الدولي في حصيلة اولية للعدوان الاسرائيلي
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مصادر عبرية: اخلاء جرحى من الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة
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مصادر اعلامية: العدوان على الحديدة تم بمشاركة البحرية الاميركية
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مصادر عبرية: الجيش يرفع مستوى التأهب تحسبا لرد محتمل من الحوثيين
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مصادر يمنية: الاحتلال يستهدف محطة كهربائية وميناء رأس عيسى بالحديدة
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اعلام الاحتلال: مقتل جندي قبل قليل خلال المعارك في قطاع غزة
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8 شهداء وعدد من الاصابات بغارة اسرائيلية على منزل بحي التفاح شرقي غزة
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متحدث الخارجية الايرانية يرفض مزاعم تدخل ايران بالشأن الداخلي السوري
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المتحدث باسم أنصار الله: لن نتخلى عن ثوابتنا ولن نتوقف عن مساندة غزة
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متحدث أنصارالله: اذا فكر العدو أن اجرامه يوقف اليمن عن إسناد غزة فهو واهم