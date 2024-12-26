5 شهداء وعدة جرحى في العدوان الاسرائيلي على اليمن

العالم-اليمن

كما اعلنت المصادر عن إصابة مساعد كابتن الطائرة الأممية بعد العدوان الإسرائيلي على المطار وارتقاء 3 شهداء من موظفي المطار و 16 جريحا جرّاء هذا العدوان مساء اليوم الخمیس.



هذا وقد أدى العدوان على الحديدة الى ارتقاء شهيدين اثنين وعدد من الجرحى والمفقودين حسب الحصيلة الاولية.

وتعليقاً على العدوان الاسرائيلي على اليمن، اكد المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام ، "هذا هو ديدن هذا العدو المجرم قاتل الملايين من الشعب الفلسطيني ومرتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة".

وأكد عبد السلام "أنه إذا فكر العدو الصهيوني أن إجرامه يوقف اليمن عن مساندة غزة فهو واهم، ولن يتخلى اليمن عن ثوابته الدينية والإنسانية بإذن الله".

واستهدفت الغارات مطار صنعاء الدولي ومحطة حزيز الكهربائية، إضافة إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.

وجاءت الغارات الصهيونية على صنعاء والحديدة بالتوازي مع خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأسبوعي وتأكيده بأن الردع الإسرائيلي فشل تجاه بلدنا.