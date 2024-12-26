قناة العالم
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٥:٠٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
طيران الاحتلال يشن غارة جوية ثانية على شمال قطاع غزة
عاجل
يديعوت احرونوت: اليمنيون لا شيء يمنعهم من مواصلة القتال ضد "إسرائيل"
عاجل
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:استهداف بنى تحتية والمدنيين باليمن فعل جبان
عاجل
طائرات الاحتلال تقصف منزلا في منطقة الخضرية بحي الصبرة جنوب مدينة غزة
عاجل
حدشوت: طائرة عسكرية تقل جنودا قتلى وجرحى بغزة تحط بمستشفى سوروكا
عاجل
منصات للمستوطنين تعلن مقتل جندي اسرائيلي ثان بمعارك مع المقاومة بغزة
عاجل
حماس:نثمن استمرار دعم اليمن لفلسطين ومواصلة ضرب العمق الصهيوني
عاجل
حماس:العدوان على اليمن امتداد لجرائم الاحتلال بدعم من اميركا وعواصم غربية
عاجل
حماس:ندعو الدول العربية والاسلامية لردع الاحتلال والتضامن لمواجهة انتهاكاته
عاجل
حركة حماس: العدوان الصهيوني ارهاب واعتداء سافر على سيادة اليمن