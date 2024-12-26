إيران تعلق على اعتداءات كيان الاحتلال على البنية التحتية لليمن

العالم-إيران

ووصف بقائي هذه الهجمات، التي تمت بتخطيط ودعم من أمريكا وبريطانيا، بأنها انتهاك صارخ لكافة القواعد والمعايير الدولية، وخاصة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأعرب عن أسفه إزاء تقاعس الأمم المتحدة عن التصدي لهذه الانتهاكات والجرائم المتزايدة، معتبرًا ذلك خروجًا عن مسؤولياتها وواجباتها بموجب ميثاق المنظمة.

وأشار بقائي إلى استمرار الإبادة الجماعية في غزة وتوسع نطاق الاعتداءات والنزعات التوسعية للكيان الصهيوني إلى دول أخرى في المنطقة. واعتبر الهجمات المتكررة التي تنفذها إسرائيل وأمريكا وبريطانيا على البنية التحتية المدنية في اليمن جزءًا من سياسة الكيان الصهيوني الخبيثة لتدمير وإضعاف الدول الإسلامية.

ودعا المتحدث باسم الخارجية إلى تحرك عاجل من قبل منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الإقليمية والدولية الأخرى لمواجهة هذه الجرائم.

وأكد بقائي أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا واضحًا للسلام والأمن الدوليين وجريمة لا يمكن إنكارها بحق الشعب اليمني البطل والشريف، الذي لم يتوانَ يومًا عن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة الاحتلال والإبادة الجماعية.

وافادت مصادر اخبارية بان العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء حدث أثناء وجود شخصيتين أمميتين في المطار وهما: مدير منظمة الصحة العالمية والمنسق المقيم للأمم المتحدة.

كما اعلنت المصادر عن إصابة مساعد كابتن الطائرة الأممية بعد العدوان الإسرائيلي على المطار وارتقاء 3 شهداء من موظفي المطار و 16 جريحا جرّاء هذا العدوان مساء اليوم الخمیس.

هذا وقد أدى العدوان على الحديدة الى ارتقاء شهيدين اثنين وعدد من الجرحى والمفقودين حسب الحصيلة الاولية.

وجاءت الغارات الصهيونية على صنعاء والحديدة بالتوازي مع خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأسبوعي وتأكيده بأن الردع الإسرائيلي فشل تجاه بلدنا.