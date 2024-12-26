القسام تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف آليات بغزة

العالم _ فلسطين

وجاء ذلك في سلسلة منشورات لكتائب القسام، عبر قناتها على منصة "تلغرام".

وقالت القسام، إن مقاتليها "تمكنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة من المسافة صفر، وإيقاعهم بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد علي، جنوب حي الزيتون بمدينة غزة."

وأضافت: "تمكنا من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 7 جنود بعبوة شديدة الانفجار، وإيقاعها بين قتيل وجريح في مخيم جباليا شمال القطاع."

وأشارت القسام، إلى أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بعبوة شواظ بالقرب من مسجد علي، جنوب حي الزيتون.

ولفتت إلى أن مقاتليها استهدفوا قوة هندسية إسرائيلية بقذيفة "TBG" خلال تقدمها لنسف عدد من المنازل غرب مخيم جباليا.ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق فوري بشأن ما ورد في بيانات القسام.

وتظهر الدلائل أنه رغم مرور أكثر من 14 شهرا على حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة، إلا أن تل أبيب تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، ولاسيما استعادة الأسرى من القطاع والقضاء على قدرات حماس.

وبوتيرة يومية، تعلن حماس عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على "إسرائيل"، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد ضباطه خلال اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "النقيب احتياط عميت ليفي 35 عاما وقائد فريق في الكتيبة 6651 قتل بمعركة وسط قطاع غزة."