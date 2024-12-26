قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يزور روسيا في الـ 17 من يناير القادم
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وزيرالخارجية اليمني:ندعو الأمم المتحدة وكل المنظمات لتجريم مثل هذه الافعال
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وزير الخارجية اليمني: نعبر عن بالغ إدانتنا للاجرام الارهابي الاسرائيلي
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مدير منظمة الصحة العالمية: سيتعين علينا الانتظار بصنعاء حتى اصلاح الاضرار
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مدير منظمة الصحة العالمية: إصابة أحد افراد طاقم طائرتنا بقصف مطار صنعاء
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مدير الصحة العالمية:مطار صنعاء تعرض للقصف عندما اوشكنا الصعود لطائرتنا
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مسيّرات إسرائيلية تفتح نيرانها على منازل في حي الزيتون جنوب مدينة غزة
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إصابات بقصف اسرائيلي على منزل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة
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طيران الاحتلال يشن غارة جوية ثانية على شمال قطاع غزة
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يديعوت احرونوت: اليمنيون لا شيء يمنعهم من مواصلة القتال ضد "إسرائيل"