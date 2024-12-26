قطف مطار صنعاء استخفاف إسرائيلي بالأمم المتحدة

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر أوضحت الزميلة أمةالصبور نجم الدين أنه و بالإضافة إلى مطار صنعاء الدولي استهدف العدوان الصهيوني محطة منطقة حزيز جنوب العاصمة وهي محطة الطاقة والكهرباء المركزية التي تغذي العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى، والتي سبق أيضا أن استهدفت قبل عدة أيام، وكان واضحاً من هذا الاستهداف إخراج هذه المحطة المركزية عن الخدمة.

وبينت أن هذا القصف المتجدد على العاصمة صنعاء من قبل العدو وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية شاركت فيه أكثر من 25 طائرة إسرائيلية، وأسفر عن تدمير برج المراقبة في مطار صنعاء الدولي ومحيطه، وكذلك مدرج الطائرات المدنية، وأسفر كذلك عن سقوط 3 شهداء و16 جريحا.. إضافة إلى أنه وفي محافظة الحديدة هناك ثلاثة مفقودين نتيجة العدوان على ميناء رأس عيسى.

وبشأن ردود الأفعال اليمنية أكدت أن وزير الخارجية اليمني جمال بن عامر كتب في تغريدة أن ضرب المطار في مثل هذا الوقت بالتزامن مع حضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي كان يستعد للمغادرة عبر مطار صنعاء الدولي يعد استخفافا واستهدافاً للأمم المتحدة، خاصة أن مساعد كابتن الطائرة أصيب في هذا العدوان وتم نقله إلى المستشفى، بالإضافة إلى الشهداء والجرحى المدنيين في المطار.

وبينت أن هناك تعبيرات يمنية عن بالغ الإدانة لهذا الاجرام الإرهابي ودعوات للأمم المتحدة وكل المنظمات ذات العلاقة بتجريم هذه الأفعال التي تتنافى مع المبادئ والقوانين الدولية.

وأضافت أن مطار صنعاء الدولي أصدر شبه بيان دان فيه هذا العدوان السافر الذي جرمته كل القوانين الدولية والإنسانية، وكذلك قال إن هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والانساني واتفاقيات الطيران المدني.

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