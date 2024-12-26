مقاومو جنين للعالم: نقاتل من أجل الوطن ولسنا بخارجين عن القوانين+ فيديو

العالم – مراسلون

رفع العلم وجفت اتهامات السلطة الفلسطينية بأن مخيم جنين خارج عن قانونها.. يقول المقاومون بأن علمهم لم ينكس في المخيم وظل مرفوعا بين جثامين الشهداء.

وصرح أحد أعضاء كتيبة جنين لمراسلة قناة العالم: "رأينا بالأمس فيديو متداول لأحد عناصر الأجهزة الأمنية يرفع العلم الفلسطيني على أحد المنازل.. نقول لهم نحن فلسطينيون أباً عن جد.. ونحن نقاتل من أجل الله ومن أجل هذا الوطن.. نقول للذي رفع هذا العلم إذهب وارفعه في المستوطنات الإسرائيلية."

وأضاف: "نحن نستنكر العمل الذي قامت به الأجهزة الأمنية لكي ترى العالم إننا لسنا فلسطينيين.. أو إنهم يريدون تطهير المخيم من خارجين عن القانون.. بل إنهم هم الخارجين على القانون وليس نحن."

ومنذ بدء العملية العسكرية لأجهزة السلطة على المخيم والذريعة الأساسية التي يكررها الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية بأن هؤلاء الشبان يشكلون خطرا على أمن فلسطين، وتدخل الدول الإقليمية بالقضية الفلسطينية.

وكان الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية أنور رجب قد قال: "ماضون وبلا هوادة في ملاحقة الخارجين على القانون وفرض الأمن والنظام وبسط سيادة القانون والسلطة الوطنية الفلسطينية على كل سنتيمتر تحت ولاية السلطة القانونية.. الخارجين عن القانون ومن يقف خلفهم.. بلدعائهم أو تقمص ثوب.. مرة إيران مرة الجهاد الإسلامي مرة حماس ومرة الحرس الثوري و313 و 512.. يعني هذا غريب عن ثقافتنا."

ويعي المقاومون في مخيم جنين بأن هذه العملية حاسمة بالنسبة للسلطة الفلسطينية وبأنها ترتبط بقرار الإدارة الأميركية الجديدة، بيد أنهم يتمسكون بقرارهم باستمرار المقاومة.

مبادرات عديدة قدمت من أطراف فلسطينية لحل الأزمة الأصعب التي يمر بها مخيم جنين، إلا أن السلطة الفلسطينية رفضت كل هذه الحلول.. بيد أن المقاومين يقولون بأن أيديهم ممدودة لكل الحلول التي لا تجبرهم على تسليم السلاح.

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