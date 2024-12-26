هل تتخوف تل أبيب من تكوّن دولة إسلامية متطرفة في دمشق؟

العالم – العين الإسرائيلية

وبعد النشوة التي عاشها قادة الكيان الإسرائيلي جراء سقوط نظام الرئيس بشار الاسد لوحظ تحول في النظرة إلى الحكم الجديد في دمشق، حيث أبدى الاعلام العبري الكثيرة من الشكوك في توجهات النظام الجديد، مشيرا إلى احتمال إقامة حكما اسلاميا متطرف برعاية تركيا.

وأشار المتابع للشأن الإسرائيلي فارس أحمد أنه: بالتأكيد كانت هناك رغبة لدى الإسرائيليين في سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، وكان يشجع بهذا الاتجاه.. والآن بعد أن سقط ليس الرئيس فحسب بل النظام في سوريا الآن باتت العين الإسرائيلية ترى بوضوح أكثر ما يحدث في سوريا وفي دمشق تحديدا، والنظرة إلى الشرع.

ولفت إلى أن الإسرائيليون يريدون الحكومة والدولة السورية هشة ضعيفة، وينظرون بعين التخوف، هل ستكون هذه الدولة هي إسلامية متطرفة كما يقولون. وهل ستكون بدعم تركي مطلق؟ والأهم من هذا كله هل فعلا تركيا تتحمل تبعات دولة إسلامية متطرفة تخرج عن إرادتها فيما بعد؟

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