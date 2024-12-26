قناة العالم
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
مصادر سورية:ادارة العمليات العسكرية تعلن مقتل عدد من عناصرها غرب حمص
عاجل
مصادر سورية: استخدام اسلحة متوسطة وخفيفة من دبابات وراجمات في النزاع
عاجل
مصادر سورية: الاشتباكات تدور في مناطق تسكنها الطائفة العلوية بريف حمص
عاجل
مصادر سورية: اشتباكات عنيفة بحمص بين ادارة العمليات العسكرية ومسلحين
عاجل
الجهاد الاسلامي: اليمن سند حقيقي وجزء اساس من هذه المعركة
عاجل
الجهاد الاسلامي: الشعب اليمني حر ويواصل اسناده لغزة رغم حجم الضغوط
عاجل
8 شهداء ومصابون بقصف اسرائيلي على منزل غرب مدينة غزة
عاجل
حزب الله يجدد تضامنه الكامل ووقوفه الى جانب الشعب اليمني
عاجل
حزب الله:هذا العدوان جاء نتيجة لفشل العدو في مواجهة صلابة الموقف اليمني
عاجل
حزب الله يدين بشدة العدوان الاسرائيلي على اليمن بمشاركة اميركية بريطانية