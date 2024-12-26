العدوان الإسرائيلي على المنشآت المدنية في اليمن يتم بدعم أميركي + فيديو

العالم – مراسلون

جدد قائد حركة انصار الله اليمنية السيدعبدالملك الحوثي تأكيد استمرار العمليات اليمنية المساندة لغزة.

السيد الحوثي قال إن اليمن لا يخشى التهديدات الأميركية والإسرائيلية وأن عدوانهم فشل في رجع اليمن، وأضاف أن العمليات الصاروخية الفرط صوتية تخترق منظومة الدفاع الجوي للعدو.

وحذر السيد الحوثي في الوقت نفسه مرتزقة الداخل وبعض الدول العربية من مغبة التورط في أي دعم لكيان الاحتلال الإسرائيلي والأميركي، مشددا على أن اليمن مستعد لأي تطور وأن لدى القوات المسلحة اليمنية القوة الكافية للرد على أي عدوان.

وصرح السيد الحوثي قائلا: "حالة المرتزقة الذين هزموا ولم تنفع معهم أكثر من نصف مليون غارة جوية، في عادتهم من حيث هربوا من معسكرات وقصور، هم في هذه الحالة من مقابلة الارتماء في أحضان الأميركي في أحضان الإسرائيلي.. الاستنجاد بهذا أو ذاك.. ولكن الكل فاشلون."

وتزامن خطاب السيد الحوثي مع عدوان إسرائيلي جديد على اليمن، حيث تعرض مطار صنعاء الدولي وعدد من المنشآت المدنية اليمنية لقصف إسرائيلي.

الغارات طالت برج المراقبة للمطار فيما أصيب مساعد طيار المبعوث الأممي لليمن في العدوان الذي طال المطار، كما كرر الاحتلال استهداف محطة الكهرباء في العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف من جهته بالمسؤولية عن العدوان الذي استهدف منشآت المدنية فقط وفقا للمصادر اليمنية، وقال جيش الاحتلال إنه هاجم أهدافا تابعة لما أسماه نظام الحوثيين في القطاع الساحلي وفي عمق اليمن بحسب تعبيره.

أما صنعاء فأكدت أن العدوان الأخير لن يبقى دون رد، وأن العدوان تم بتنسيق ودعم أميركي وبريطاني.

من جهته أكد الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبدالسلام أن استهداف مطار صنعاء الدولي وغيره من البنى التحتية المدنية إجرام صهيوني بحق الشعب اليمني، مضيفا أن جرائم العدوان لن توقف اليمن عن مساندة غزة.

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