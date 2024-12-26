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مشاهد مؤلمة.. الاحتلال لا زال يمعن في تصفية أطفال غزة + فيديو

الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أستشهد 34 فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، ما يرفع عدد الضحايا إلى نحو 45 ألفا و400 شهيد، وقرابة 108 آلاف جريح، ويكثف جيش الاحتلال قصفه على مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، ما أدى إلى استشهاد 5 من الطاقم الطبي.

العالممراسلون

عدد من الشهداء والجرحى وصلوا إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني شرق مدينة غزة جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لبيت يعود لعائلة حمادة في منطقة حي التفاح شرق مدينة.

وتصل سيارات الأسعاف محملة بجثث الشهداء أو بالجرحى من الأطفال والنساء وكذلك الرجال، حيث تم استهداف منزل مدني مأهول بالسكان.. وسقط ستة شهداء من عائلة سليم وصلت جثثهم إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني.

وارتكب الاحتلال مجزرة لاستهدافه منزلا مدنيا في منطقة شارع يافا في مدينة غزة، الشهداء عبارة عن مدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.. وأحضرتهم سيارات مدنية إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة، وهذه ليست المجزرة الوحيدة، الليلة الماضية كانت حافلة بالاستهدافات في عدة مناطق من مدينة غزة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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